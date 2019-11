Meningen var at give Jens Stage en lærestreg, ikke at forvolde fare, hævder 24-årig, der kastede røgbombe.

En 24-årig mand erkender, at han i sommer kastede en røgbombe ind gennem vinduet til en lejlighed tilhørende den professionelle fodboldspiller Jens Stage.

- Det var vel hans klubskifte. Det var jeg sur over, forklarer den tiltalte, da han tirsdag formiddag afgiver forklaring i en fyldt retssal 3 i Retten i Aarhus.

Episoden fandt sted natten til 14. juli klokken 02.30 ved Jens Stages lejlighed i Eckersbergsgade i Aarhus.

To personer - Jens Stages bofælle og dennes kæreste - lå og sov i lejligheden.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de var i alvorlig fare, da bomben antændte en ildebrand, og der opstod kraftig røgudvikling.

Få dage senere blev den 24-årige anholdt og varetægtsfængslet, og siden blev to andre mænd, begge 21 år, anholdt. Alle tre er nu tiltalt i sagen.

Den 24-årige forklarer i retten, at han ikke havde til hensigt at forvolde fare for nogen.

- Jens (Stage, red.) skulle spille i København dagen efter mod OB, så vidt jeg husker. Så jeg tænkte, at der ikke var nogen hjemme, forklarer han.

Formålet var at give fodboldspilleren, der kort forinden var skiftet fra AGF til FC København, en lærestreg.

- Det kunne lave nogle mærker på gulvet, og så kunne han (Jens Stage, red.) se truslen, når han engang kom tilbage, forklarer den tiltalte.

Det var ham, der skrev ordene I Aarhus straffes forræderi. Svin!!! Judas på en seddel, der var viklet om røgbomben.

De to personer, der var i lejligheden, slap ud og kom ikke noget til.

De tre tiltalte forklarer, at de inden episoden havde drukket tæt i den 24-åriges lejlighed.

De gik hen til Jens Stages lejlighed, og den ene af de tiltalte kastede først en brosten ind ad vinduet.

Derefter kastede den 24-årige røgbomben, imens den tredje tiltalte filmede det med sin telefon.

Mens alle tre kan erkende at have fremsat trusler, så nægter de sig skyldige i brandstiftelse og forvoldelse af fare.

Der falder dom i sagen i næste uge.

/ritzau/