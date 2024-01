To mænd er ved Retten i Glostrup blevet sigtet for drabet på en 29-årig mand, der mistede livet fredag aften på et hotel i Brøndby.

De to mænd er begge sigtet for at have skudt den 29-årige med en pistol.

Ifølge sigtelsen blev han skudt i brystet på klods hold, hvorefter han afgik ved døden.

Det kom frem under et Grundlovsforhør, hvor de to mænd er fremstillet i absentia.

Derudover er de to mænd for at have været i besiddelse af det skydevåben der blev brugt til at dræbe den 29-årige.

