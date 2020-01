To unge mænd er stadig i kritisk tilstand efter et skyderi i Køge tirsdag aften.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd på henholdsvis 26 og 31 år blev tirsdag aften ramt af skud, da de befandt sig på en parkeringsplads i beboelseskvarteret Ellemarken.

De hårdt sårede mænd blev straks bragt til hospitalet for behandling for alvorlige skudlæsioner.

Heldigvis blev ingen andre ramt, selv om skyderiet foregik på åben gade omkring klokken halv ni tirsdag aften.



Onsdag formiddag oplyser politiet, at de to mænd stadig er indlagt i kritisk tilstand.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at motivet til skyderiet er banderelateret.

»Vi kigger bredt, men arbejder ud fra en tese om, at de to seneste skyderier udspringer af en langvarig og personrelateret, lokal konflikt mellem personer fra to boligområder i Køge,« udtaler lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Jacob Olsen.



Midt- og Vestsjællands Politi har med baggrund i skyderierne i både Køge og Greve iværksat en bred efterforskning for at finde frem til de personer, der skal drages til ansvar for skyderierne.



»Den adfærd, vi så i Ellemarken i går aftes, er helt uacceptabel. Skyderier i det offentlige rum er noget af det mest alvorlige og utryghedsskabende kriminalitet, så vi har naturligvis iværksat en massiv efterforskning i området og rettet mod de kriminelle persongrupper, som vi mistænker for at være involveret. Samtidig vil vi være massivt til stede i området for at genskabe trygheden hos de mange lovlydige borgere, som det her går ud over,« udtaler politidirektør Svend Larsen.

Politiet vil meget gerne i kontakt med personer, der har bemærket usædvanlig aktivitet i området ved Parkvej i tiden før anmeldelsen om skyderiet.

Også personer, der har bemærket noget usædvanligt ved Hedelunden i Greve i forbindelse med bilbranden, ønsker politiet at få kontakt med.



Oplysninger i sagerne gives til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46351448 eller via nærmeste politi på tlf. 114.

Opdateres..