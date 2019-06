De to unge mænd, der tirsdag eftermiddag blev dræbt i en byge af skud i Herlev, er ifølge svenske medier begge kendte bandekriminelle fra et svært belastet område i Sverige.

Oplysningerne er endnu ikke bekræftet af dansk politi.

Københavns Vestegns Politi har dog oplyst, at der efter al sandsynlighed er tale om to svenske mænd.

De to mænd blev ramt af en række skud ud for Sennepshaven 54 i Herlev i tiden umiddelbart før klokken 1750 tirsdag.

Den ene døde på stedet i en Renault med svenske nummerplader, der ejes af en mand i Malmøl. Og den anden blev kort efter skyderiet også meldt død, efter at man havde forsøgt at redde hans liv ved at køre ham til akutbehandling.

Ifølge den svenske avis Expressen er den ene af de skuddræbte en 23-årig, kendt kriminel, der er hjemmehørende i Stockholm-forstaden Rinkeby.

Avisen oplyser, at han skulle have været en lederfigur i en lokal bandegruppering, der kaldes »Shottaz«.

Rinkeby er en svært belastet ghetto-forstad til Stockholm med en tårnhøj kriminalitet og massive bandeopgør.

En Renault på svenske nummerplader blev ramt af skud i forbindelse med skyderiet tirsdag eftermiddag i Herlev. Foto: Mathias Øgendal Vis mere En Renault på svenske nummerplader blev ramt af skud i forbindelse med skyderiet tirsdag eftermiddag i Herlev. Foto: Mathias Øgendal

Efter at den 23-årige blev prøveløsladt i efteråret 2017, har politiet flere gange truffet ham iført skudsikker vest.

Han er tidligere dømt for flere røverier og grov vold.

Den anden dræbte skulle ifølge den svenske avis være en ung mand fra naboforstaden Tensta, der også er plaget af bandekriminalitet.

»Meget taler for, at der er forbindelser til Stockholm og Rinkeby, men identiteterne er ikke bekræftet med 100 procents sikkerhed. Derfor vælger vi ikke at kommentere på det,« lyder det til Expressen fra den lokale politimand Stephan Kiernan, der holder et vågent øje med bandekriminaliteten i udkanten af Stockholm.

Vestegnens Politi har udsendt dette billede, som viser flugtbilen fra dobbeltdrabet i Herlev. Bilen blev kort efter fundet efterladt i Nærum. Vis mere Vestegnens Politi har udsendt dette billede, som viser flugtbilen fra dobbeltdrabet i Herlev. Bilen blev kort efter fundet efterladt i Nærum.

Samtidig bekræfter den lokale imam Hussein Farah Warsame fra det islamiske kulturcenter i Rinkeby dog, at han har været i kontakt med de to mænds familie, som sørger efter skuddrabene.

Grupperingen »Shottaz« har ifølge den svenske avis i længere tid ligget i en blodig konflikt med en rivaliserende, kriminel bande, der kaldet »Dødspatruljen«.

Bandekrigen har ifølge svenske politi resulteret i flere mord, hvoraf halvdelen er uopklarede. Flere af nøglepersonerne sidder dog allerede bag tremmer.

Efter dobbeltdrabet i Herlev blev en lys, grå Audi set køre fra gerningsstedet.

Flugtbilen blev kort efter fundet efterladt på Skodborgvej i Nærum.

Der er tale om en stjålet Audi, og Københavns Vestegns Politi er interesseret i oplysninger fra folk, der har set noget interessant i den forbindelse.