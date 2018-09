Selv om den 19-årige mand, der fredag aften blev ramt af skud under den nyopblussede bandekrig på Nørrebro, er udenfor livsfare, er kampen langt fra forbi. Det fortæller mandens far, Walid El-Jamal, til B.T.

»Vi har lige talt med lægen, som fortalte, at de fortsat prøver at standse blødningerne i lungerne. Hvis det ikke er muligt, skal han opereres. Men en vigtig nerve i rygsøjlen er skåret over, og den kan ikke genopbygges. Så dét er det værste,« siger en berørt Walid El-Jamal og fortsætter:

»Måske kan hans førlighed genoptrænes i Hornbæk. Men i værste fald vil han være lam resten af sit liv.«

Mens der i en længere periode har været våbenhvile og dermed ro i den københavnske bydel, er bandekrigen den seneste uge brudt ud i lys lue, og politiet har atter oprettet visitationszoner i området.

Alligevel gik det galt fredag aften, hvor angiveligt flere gerningsmænd begyndte at skyde i området omkring Meinungsgade og Guldbergsgade.

Her ramte gerningsmændene to mænd i 50-års alderen, der befandt sig i hver deres bil, samt den 19-årige mand, der stod sammen en kammerat ved sin bil. Skuddet ramte under venstre arm og dermed såvel hans lunger som lever.

»Vi er dybt chokerede. Og tro mig, vi har grædt og grædt hele natten,« fortæller faderen, Walid El-Jamal, som befinder sig på Rigshospitalet, hvor sønnen er indlagt, da B.T. taler med ham.

Familien bor på Meinungsgade og har fra deres lejlighed nærmest haft første parket til de seneste uroligheder.

»Vi har kunnet følge med hver dag. Og jeg ved godt, at der er nogen i vores område, der har med kriminalitet at gøre, men at vores barn - som ikke har noget med det at gøre - blev et offer, det er chokerende.«

»At det blev hans skæbne, kan vi ikke lave om på nu. Det er for sent. Men vi håber det bedste,« siger Walid El-Jamal, som insiterer på, at hans 19-årige ingen forbindelse har til bandemiljøet, selvom politiet har antydet, at sønnen færdedes i periferien af en af konfliktens grupperinger.

»Det, der er blev sagt i medierne af politiet, er latterligt. Alle, der kender mig, familien og vores kultur, ved, at det ikke er sandt. Og derfor er jeg også glad for, at der er så mange, der støtter os i forsvaret af vores barn,« lyder det fra Walid El-Jamal, som er sikker på, at hans søn nok skal kæmpe sig på benene igen.

»Han siger til mig, at 'bare vent, om en uge spiller jeg fodbold igen'. Så han er en kæmper. Og vi kæmper med ham, støtter ham og står sammen med ham, ligegyldigt hvad resultatet bliver. Om det bliver katastrofalt eller ej.«