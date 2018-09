Det var et opgør i et lokalt kriminelt miljø, der førte til, at der fredag aften blev affyret flere skud i Skovlunde vest for København. To personer blev ramt og er lettere kvæstede.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter kort før midnat. Det er altså ikke politiets vurdering, at der er nogen forbindelse til den igangværende bandekonflikt i hovedstadsområdet.

Flere øjenvidner kunne fredag aften fortælle til B.T., at der var blevet affyret et ukendt antal skud mod en eller flere biler ved krydset Bybbjergvej og Ballerup Boulevard i Skovlunde, tæt ved en SuperBrugsen.

To personer blev ramt under skyderiet.

Her til aften er det politiets vurdering, at der er tale om et opgør i et lokalt kriminelt miljø, og at det ikke har forbindelse til den verserende konflikt i bandemiljøet i Storkøbenhavn #politidk https://t.co/R0Kd4nwFaj — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 28, 2018

»Der har været skudt mod nogle biler, og der holder en grå Volvo på parkeringspladsen, der er blevet skudt efter,« sagde det ene øjenvidne.

enere bekræftede Københavns Vestegns Politi skudepisoden, der fandt sted omkring klokken 19.15 - mens SuperBrugsen stadig havde åbent.

Ved 21-tiden meddelte B.T.s fotograf, at der er flere tungt bevæbnede betjente ved Herlev Hospital, hvor skudofrene skal være blevet indbragt.

Københavns Vestegns Politi bekræfter sent fredag aften, at de to skudofre er blevet behandlet for deres kvæstelser, der ikke er alvorlige.

Skyderiet er det seneste i en række i og omkring København den seneste tid.

Senest blev der affyret skud i Københavns Nordvestkvarter tirsdag aften. Her blev en person ramt.

Politiet vurderede, at episoden var relateret til den igangværende bandekonflikt i hovedstadsområdet.

Københavns Vestegns Politi oplyser sent fredag aften, at man fortsat er »markant« til stede i Skovlunde.