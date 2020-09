En 21-årig mand døde fredag aften efter, hvad politiet først beskrev som 'en episode'. Nu sætter de flere ord på sagen.

Han blev dræbt af skud, skriver Østjyllands Politi i i døgnrapporten. Den 21-årige blev kørt på skadestuen, men han afgik kort efter ved døden.

Han blev fundet i Kappelvænget i Aarhus V fredag aften, og politiet har frem til nu ikke villet give oplysninger til pressen om, hvordan manden døde. Fredag aften var de fortsat ved at fastslå dødsårsagen.

I forbindelse med efterforskningen er flere personer blevet anholdt.

Sådan ser området ud, hvor drabet skete. Foto: presse-fotos.dk

»..for at sikre deres tilstedeværelse, mens politiet afklarer deres rolle i sagen. Ingen er dog p.t. sigtet for drabet,« skriver Østjyllands Politi.

Ved du noget om sagen? Så send os et tip på 1929@bt.dk

Politiet beder om hjælp fra vidner.

»Så du nogle mistænkelige personer eller køretøjer omkring Kappelvænget fredag aften, eller har du andre oplysninger om episoden, så kan du ringe til politiet via tlf. 114,« skriver man.

For få uger siden fandt en skudepisode sted i Åbyhøj i Aarhus, og det viste sig at være et led i en konflikt mellem kriminelle grupper i Trillegården og Brabrand, der ligger i den vestlige del af byen.