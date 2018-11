Nedim Yasars familie håber, at alle, der kendte ham, har lyst til at deltage i begravelsen, når den afholdes.

Den skuddræbte tidligere bandeleder Nedim Yasar skulle have været begravet fredag eftermiddag, men ceremonien er blevet udskudt.

Det oplyser journalist og ven Marie Louise Toksvig, som har været med til at skrive bogen "Rødder", der handler om Yasars vej ud af bandemiljøet.

- Familien er meget kede af at måtte meddele, at den er nødt til at udskyde begravelsen af Nedim. De ønsker stadig, at alle, der har kendt ham, har lyst til at deltage, når den bliver afholdt, siger hun.

Der er endnu ikke fundet et nyt tidspunkt til afholdelsen af begravelsen.

Marie Louise Toksvig ønsker ikke at fortælle, hvorfor begravelsen alligevel ikke bliver fredag.

31-årige Nedim Yasar havde mandag aften netop deltaget i en reception for sin selvbiografiske bog "Rødder", da han blev dræbt på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Yasar var for nogle år siden leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn.

Det var udsigten til at blive far, der fik Yasar til at bryde med banden og gå ind i et exitprogram, som han færdiggjorde.

I tiden op til bogudgivelsen fortalte Yasar til flere medier, at han frygtede for sit liv.

/ritzau/