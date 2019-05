Tirsdag blev en 39-årige mand skudt og dræbt på åben gade. Iranske H. Mousavi forsøgte at redde mandens liv.

Bang! Bang! Pause. Bang! Bang! Bang!

35-årige H. Mousavi fra Iran husker tydeligt, hvordan skuddene faldt, da en 39-årige mand tirsdag blev skudt og dræbt ganske få meter fra ham. Et drab, der skete for øjnene af den 39-åriges gravide kæreste.

»Det, der chokerer mig mest, er pausen mellem skuddene. Først blev der skudt to gange, så var der en pause på fem sekunder, og så bliver der skudt tre gange mere,« fortæller han, da B.T. møder ham mindre end 24 timer efter drabet.

H. Mousavi stod ved en kaffebar i nærheden, da han pludselig hørte de fem skud.

»Min ven troede, det var fyrværkeri, men jeg var ikke i tvivl. Det var skud. Jeg har hørt skud før, og det var skud,« fortæller H. Mousavi, der ikke ønsker sit fornavn frem.

De mange skud blev afløst af skrig fra vejen, og H. Mousavi løb straks ud for at se, hvad der var sket. En person var allerede ilet til for at hjælpe den 39-årige mand, som H. Mousavi vurderede på daværende tidspunkt var hårdt såret.

»Han havde mindst syv huller i kroppen, fordi kuglerne var gået igennem kroppen og ud, så vi forsøgte at lukke hullerne med håndklæder for at stoppe blødningerne,« forlarer H. Mousavi og tilføjer:

»En anden forsøgte at give ham hjertemassage, men vi blev hurtigt enige om, at vi skulle vende ham om på maven for at se, om der var flere skudhuller. Det var der.«

Ved siden af den 39-årige døde mand stod hans gravide kæreste.

»Hun skreg,« fortæller H og fortsætter:

»Det var som i en sørgelig filmscene, og vi var bange for, at hun skulle tabe barnet.«

Parret var kort forinden kommet gående sammen ned ad Helgolandsgade, da en sort Audi pludselig holdt ved siden af dem. En foreløbig ukendt gerningsmand steg ud af bilen og gik ifølge politiet målrettet hen til den 39-årige, affyrede skud og forsvandt fra stedet i den sorte Audi igen.

I bilen sad der angiveligt mindst én person mere.

Et overvågningskamera fra en nærliggende bar har ifølge B.T.s oplysninger filmet hele hændelsen. Videoen er blevet udleveret til politiet.

Filmede den døde

Den voldsomme oplevelse sidder fortsat i H. Mousavi dagen derpå. Han forklarer, at han efter den voldsomme episode var i en tilstand af chok.

»Jeg var i chok, og jeg er det stadig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv i går. Det var en frygtelig dag,« fortæller han.

I radioprogrammet Radio24syv Morgen fortalte øjenvidnet Anders Blomsen tidligere onsdag, at han sad med den 39-årige i armene, da han døde.

»Der står i aviserne, at han bliver erklæret død på hospitalet, men jeg tror faktisk, at han dør i vores hænder. Vi prøver at give ham hjertemassage, men han er skudt i munden, så vi kan ikke puste ham i munden. Ham, der pustede, måtte puste ham i næsen.«

Han var ligeledes få meter fra stedet, da de mange skud blev affyret.

»Jeg hører en masse skrig og ser en person, der ligger og forbløder. En person hjælper, mens andre står og kigger på. De er i chok. Jeg henter et håndklæde og forsøger at lokalisere, hvor der er skudhuller, så vi kan stoppe blødningerne.

Alt imens Anders Blomsen forsøgte at hjælpe den 39-årige mand, stod der ifølge ham andre på stedet og sendte live via Facebook.

»Det er skræmmende, og det gør mig ked af det, når folk ikke reagerer, som man bør,« fortæller han videre i Radio 24syv morgen, inden han tilføjer, at han stadig husker den gravide kvindens skrig.

»Den måde hun skreg på. Puha.«

Politiet: Skud var møntet på den 39-årige

I forbindelse med skyderiet på Helgolandsgade tirsdag lukkede politiet kortvarigt ned for togdriften til og fra Københavns Hovedbanegård.

Senere kunne indsatsleder Brian Belling fortælle til B.T., at der ikke var noget, der pegede på, at skyderiet skulle være banderelateret.

»Vi efterforsker bredt lige nu. Og vi udelukker ikke noget – heller ikke, at det kan være banderelateret. Men lige nu er der ikke noget, der siger, at det er banderelateret,« lød det.

Han forklarede videre, at gerningsmanden gik målrettet efter den 39-årige mand.

»Der er ingen tvivl om, at de skud, der faldt, var møntet på ham, der blev ramt. Gerningsmanden gik efter ham. En anden person kørte bilen, og gerningsmanden steg ud af bilen og skød ofret.«

Tirsdag havde Københavns Politi endnu ikke lagt sig fast på motivet. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra politiet onsdag, men her var meldingen, at man for nuværende ikke har yderligere oplysninger i sagen.