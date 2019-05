En 39-årig mand blev skudt ned for øjnene af sin gravide kæreste. Politiet søger vidner, der har set flugtbil.

Det havde nærmest karakter af en likvidering, da en 39-årig mand tirsdag eftermiddag blev skudt ned og dræbt i Helgolandsgade på Vesterbro.

Uden at sige et ord steg den maskerede gerningsmand ud af en bil, gik direkte hen til offeret og affyrede flere skud mod ham for øjnene af hans gravide kæreste.

Derefter løb han tilbage til den sorte Audi A4 Avant, som i høj fart kørte fra stedet.

Vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi, der leder efterforskningen, fortæller, at politiet onsdag endnu ikke kender motivet til nedskydningen.

- Det gør vi ikke. Lige nu arbejder vi på at kortlægge gerningsmændenes færden både før og efter drabet, siger han.

Drabet skete klokken 13.22. Klokken 14.41 fik Københavns Vestegns Politi en melding om, at en sort Audi A4 Avant brændte ved Klevehøjvej-Bondehøjvej i Sengeløse ved Taastrup, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Den brændende Audi A4, der udbrændte helt, blev senere identificeret som værende gerningsmændenes flugtkøretøj, skriver Københavns Politi i pressemeddelelsen.

Bilen er en sort Audi A4 Avant 2,0 TFSI med registreringsnummeret CE 51 588.

Der var mindst to personer i bilen, da den kørte op ad Helgolandsgade fra Istedgade forud for skyderiet.

Efter skyderiet kørte den med stor fart til højre ad Vesterbrogade og til venstre ad Trommesalen, hvor den umiddelbart forsvinder.

Men politiet har fået oplysning om, at en sort Audi A4 kørte med høj hastighed ad Frederiksberg Allé ved Kochsvej umiddelbart efter drabet. Det kan være den samme bil.

- Vi vil meget gerne høre fra vidner, som har bemærket en sort Audi A4 Avant både før og efter drabet, siger Brian Belling.

Politiet vil også meget gerne høre fra folk, som har bemærket mistænkelige personer eller køretøjer omkring afbrændingsstedet i Taastrup eller på Holbækmotorvejen mellem klokken 13 og 14.45 tirsdag, hedder det i pressemeddelelsen.

