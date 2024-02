Fem mænd i alderen 18-28 år bliver nu tiltalt for at have planlagt og udført drabet på en 30-årig mand i Pusher Street på Christiania i.

Yderligere fire tilfældige personer blev såret af skud ved episoden, der fandt sted 26. august i fjor.

»Efterforskningen har afdækket, at to af de tiltalte – to 28-årige mænd – den 26. august kl. cirka 19.25 indfandt sig på Christiania. De gik målrettet mod bygningen Stjerneskibet i Pusher Street, hvor den 30-årige mand opholdt sig, og begyndte at skyde,« lyder det fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Det 30-årige skudoffer var prøvemedlem af rockerklubben Hells Angels. Han blev ramt af adskillige skud og var dræbt på stedet.

Yderligere fire tilfældige gæster blev såret – en af dem var i livsfare. Der blev i alt affyret mindst 23 skud.

Det er Københavns Politis vurdering, at alle fem tiltalte deltog i den detaljerede planlægning af drabet, herunder at skaffe gerningsvåbnene, planlægge flugten fra stedet og skaffe sig af med våbnene og det tøj, der blev brugt ved skudepisoden.

»Tiltalen mod de fem mænd er resultatet af en grundig og målrettet efterforskning, hvor Københavns Politis efterforskere minutiøst har kortlagt forløbet før, under og efter drabet. Der er indsamlet en ekstremt stor mængde videoovervågning og øvrige beviser,« siger anklager Alexander Scheel fra Københavns Politi.

En af de tiltalte - en 18-årig mand - blev anholdt på voldanlægget ved Christiania kort efter drabet, mens tre andre blev anholdt i de følgende måneder.

Dem femte – 28-årige Entesham Younis, som er en af de to mænd, der er tiltalt for at have affyret skuddene – er fortsat efterlyst.

Det er Københavns Politis vurdering, at drabet skete som led i en konflikt mellem den forbudte gadebande Loyal to Familia og Hells Angels.

Derfor er der nedlagt påstand om, at straffene skærpes i medfør af straffelovens § 81 a, som betyder, at fængselsstraffe i sager om bandekriminalitet kan fordobles.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om, at to af de tiltalte frakendes dansk statsborgerskab og udvises for bestandig, samt at en tredje tiltalt udvises for bestandig.