Natten til tirsdag blev der skudt ind gennem et vindue på Dronninglund asylcenter i Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Skudafgivelse mod Asylcenter Dronninglund https://t.co/vRSHeiSw2E — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 24, 2018

Politiet modtog anmeldelsen via 112 klokken 02.37 natten til tirsdag. Meldingen gik på brand og skyderi. Da politiet og brandvæsen kom frem, var der dog ikke ild på stedet. Politiet fandt i stedet to personer i et værelse. En yngre kvinde og yngre mand.

Det viste sig, at der var afgivet et skud med haglgevær ind gennem et vindue til et værelse. Heldigvis blev ingen ramt.

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen og forsøger at finde gerningsmanden. Politiet er til stede med patruljer i området.

Politiet søger vidner til hændelsen og der kan ringes til Nordjyllands politi på 114.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.