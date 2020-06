Onsdag aften blev der skudt flere gange i den urohærgede odenseanske bydel Vollsmose.

Fyns Politi bekræfter episoden på Twitter og oplyser, at flere personer er anholdt i sagen.

Ingen blev ramt under skyderiet.

Politiet oplyser, at man i løbet af torsdagen vil patruljere i området som en tryghedsskabende foranstaltning.

I forbindelse med hændelsen efterlyser Fyns Politi vidner, der kan have overværet skyderiet.

Har du set noget, der kan hjælpe politiet, kan du ringe på telefon 114.

