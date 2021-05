Med hundepatruljer undersøgte Københavns Politi område på Vestamager efter anmeldelse om mistænkeligt forhold.

Det var skud fra en skydebane nær Amager Fælled, der fik politiet til at rykke talstærkt ud efter en anmeldelse søndag eftermiddag.

Københavns Politi mødte kort før klokken 12.30 op på stedet ved Fasanskoven på Amager med blandt andet hundepatruljer for at undersøge et "mistænkeligt forhold".

Godt en time senere står det klart, at det mistænkelige forhold kan tilskrives larm fra skydebanen.

- Det mistænkelige forhold i Fasanskoven på Amager viste sig at være skud fra den nærliggende skydebane. Nyd naturen og det gode vejr, skriver Københavns Politi på Twitter.

Fasanskoven er en selvsået birkeskov, som ligger nordligst på Kalvebod Fælled. Området ligger lige syd for Amagermotorvejen og altså tæt på Københavns Skyttecenter. Klubben har adresse på Selinevej.

Politiet fik en anmeldelse om en mistænkelig hændelse klokken 12.18.

/ritzau/