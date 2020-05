Politiets teknikere undersøger biler fra skudepisode søndag aften.

Også i den seneste skudepisode i det storkøbenhavnske område håber politiet på at få hjælp fra vidner.

Opfordringen fra Københavns Vestegns Politi gælder iagttagelser, som folk har gjort sig før, under og efter et skyderi søndag ved 18.30-tiden på Måløv Hovedgade.

Personer i en sort Opel Insignia affyrede flere skud mod personer i en sort VW Golf. Ingen blev tilsyneladende ramt.

Det er muligt, at andre biler også var involveret, lyder det fra politikommissær Ole Nielsen i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Fire personer blev søndag aften anholdt og afhørt, men alle er blevet løsladt uden en sigtelse, oplyser politiet.

Den sorte Opel blev fundet på Måløv Hovedgade, og VW Golf'en var efterladt i nærheden. Begge biler undersøges af politiets teknikere.

Mandag eftermiddag meddeler politikommissæren, at det endnu er for tidligt at sige noget om et motiv.

I weekenden blev der i øvrigt også affyret på Vadgårdsvej nær Buddinge Station.

Flere skud gik tidligt lørdag morgen gennem et vindue til en lejlighed i stueplan. Flere personer befandt sig i lejligheden, ingen blev dog ramt.

/ritzau/