Et skud er onsdag blevet affyret på politistationen i Horsens. Ingen er blevet ramt af skuddet, som blev afgivet af en ansat i politiet, skriver Horsens Folkeblad.

Sydøstjyllands Politi har overladt undersøgelsen af sagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

DUP oplyser til Horsens Folkeblad, at ingen er blevet anholdt eller sigtet i sagen.

På grund af episoden har politiet afspærret området ved politistationen på Holmboes Allé.

Over for B.T. bekræfter Sydøstjyllands Politi, at der er en efterforskning i gang, men har ikke yderligere kommentarer.

Opdateres...