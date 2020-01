Mandag aften er der affyret skud på Østerbro i København.

Det bekræfter Københavns Politi overfor B.T.

Vagtchef Henrik Svejstrup oplyser, at ingen personer er blevet ramt.

»Der er blevet affyret et enkelt skud Ved Sporsløjfen på Østerbro, hvor vi har fundet et hylster,« siger vagtchefen.

Ved Sporsløjfen ligger tæt på Svanemøllen Station.

Han forklarer yderligere, at Københavns Politi har anholdt tre mænd i sagen.

Mændene, der er mellem 30-34 år, blev stoppet i et køretøj på Lyngbyvej.

Årvågne vidner til skyderiet på Østerbro var lykekdes med at notere et registreringsnummer på bilen, som de træ mænd sad i, hvilket førte til, at politiet kunne finde bilen hurtigt.

Vagtchef Henrik Svejstrup oplyser, at politiet endnu ikke ved, hvorfor skudet blev affyret.

Opdateres...