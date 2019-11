Fredag aften omkring klokken 23.00 indgik der en anmeldelse om et skyderi til Københavns Politi.

Og det viser sig, at der var blevet affyret to skud mod et fitnesscenter på Værkstedsvej i Valby.

Det skriver TV 2.

Mediet skriver ikke, hvilket fitnesscenter, der er er tale om, men Google Maps viser, at centret Copenhagen Gym ligger på vejen.

Ingen personer meldes at være kommet til skade.

Opdateres..