Far, mor og et spædbarn var hjemme, da deres hus natten til lørdag blev beskudt. Politiet søger efter vidner.

Der blev natten til lørdag affyret skud mod et hus på Munkholmvej i Holbæk. Husets beboere - far, mor og et spædbarn - var hjemme, da det skete, men ingen blev ramt.

»De er selvfølgelig skræmt fra vid og sans, og de har taget ophold andetsteds,« siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet står på nuværende tidspunkt uden et motiv til skyderiet, der skete kort før klokken 01.17.

Huset og dets omgivelser bliver lørdag undersøgt af politiets teknikere for at finde spor efter skyderiet. Desuden skal familien afhøres.

Politiet efterlyser vidner, der kan have set eller hørt noget i området omkring Munkholmvej, oplyser Martin Bjerregaard.

