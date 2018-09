Der er fredag aften affyret et ukendt antal skud mod en eller flere biler i Skovlunde vest for København.

Det bekræfter flere øjenvidner på stedet, som B.T. har talt med.

Skudepisoden er fundet sted foran SuperBrugsen på Bybjergvej i Skovlunde.

»Der har været skudt mod nogle biler, og der holder en grå Volvo på parkeringspladsen, der er blevet skudt efter,« siger det ene øjenvidne.

Vi er lige nu i gang med efterforskning af skyderi i Skovlunde ved krydset Bybjergvej/Ballerup Boulevard. To personer er såret. Vi kan pt ikke oplyse om tilstand, men vi søger vidner #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 28, 2018

På Twitter oplyser Københavns Vestegns Politi ved 20.30-tiden, at to personer er blevet såret under skyderiet, der fandt sted omkring klokken 19.15.

Der er ingen oplysninger om de såredes tilstand, men politiet leder efter vidner til skyderiet. Politiet har ikke anholdt nogen.

Politiet har ikke yderligere oplysnigner om sagen på nuværende tidspunkt.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi, men det har endnu ikke været muligt.

Skyderiet er det seneste i en række i og omkring København den seneste tid.

Senest blev der affyret skud i Københavns Nordvestkvarter tirsdag aften.

Her blev en person ramt. Politiet vurderede, at episoden var relateret til den igangværende bandekonflikt i hovedstadsområdet.

Det er endnu uvist, hvorvidt fredagens skudepisode i Skovlunde også hænger sammen med bandekonflikten.