Københavns Politi er onsdag aften til stede på Buskager i Vanløse, efter der har været et skyderi.

Det oplyser vagtchef Henrik Svejstrup til B.T.

»Vi har gjort os nogle fund, der underbygger anmeldelsen om, at der skulle være afgivet skud,« fortæller han.

Han kan dog ikke komme nærmere ind på, hvilke fund der er tale om, ligesom han på nuværende tidspunkt heller ikke kan oplyse, hvor mange skud der er blevet affyret.

Politiet er til stede i Vanløse efter meldinger om skud. Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos.dk Vis mere Politiet er til stede i Vanløse efter meldinger om skud. Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos.dk

Klokken 21.58 oplyser Københavns Politi på Twittet, at man har anholdt fire personer, som muligt kan knyttes til skyderiet.

Der er stadig endnu ikke fundet nogle tilskadekomne.

På Ålstrupvej i nærheden af, hvor skyderiet har fundet sted, er der blevet fundet en afbrændt bil, fortæller vagtchefen.

»Vi efterforsker, om det hænger sammen. Det er vores tese,« siger han.

Det var vidner, der i første omgang havde hørt flere høje brag, der lød som skud. I den forbindelse oplyste Københavns Politi, at man også havde set nogen løbe fra stedet efterfølgende.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 20.22.

Politiet skriver i deres seneste opdatering, at der nu vil forestå et større efterforskningsarbejde, og at de ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Opdateres...