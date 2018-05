Var du vidne til episoden, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Onsdag aften er der affyret skud på Gullandsgade i Sundbyvester på Amager i København.

Det bekræfter Københavns Politi overfor BT. Det er uvist hvor mange skud, der er tale, men der skal være tale om flere.

»Der er ingen meldinger om, at nogen skulle være blevet ramt,« fortælller vagtchef ved Københavns Politi, Carsten Reenberg, til BT.

Meldingen tikkede ind kort før klokken 22.

Politiet arbejder i øjeblikket på stedet og er til stede med efterforskere, hundepatruljer, patruljer og indsatsleder.

BTs medarbejder på stedet fortæller, at der er et skudhul i et vindue på 1. sal i en bebeolsesejendom.

