Københavns Politi er onsdag aften til stede på Buskager i Vanløse. Det skyldes, at de har modtaget en anmeldelse om et skyderi.

Det oplyser vagtchef Henrik Svejstrup til B.T.

Kort for klokken 21.30 oplyser Københavns Politi så, at fund på stedet underbygger, at der er afgivet skud.

Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne på stedet.

Politiet er til stede i Vanløse efter meldinger om skud. Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos.dk Vis mere Politiet er til stede i Vanløse efter meldinger om skud. Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos.dk

Politiet er fortsat til stede med patruljer og efterforskere, skriver de på Twitter.

Det var vidner, der i første omgang havde hørt flere høje brag, der lød som skud.

»Der er også set nogen løbe fra stedet efterfølgende,« fortæller Henrik Svejstrup.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 20.22.

Opdateres...