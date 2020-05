Natten til søndag er der affyret adskillige skud på en vej i København.

Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi Kristian Rohdin til B.T.

»Klokken 01.26 får vi en anmeldelse om, at der formentlig skulle være afgivet skud på Hanstholmvej, så vi er i øjeblikket i området for at undersøge det,« oplyser Kristian Rohdin.

»Vi er lidt uklare på, hvad der er sket. En bil har fået knust nogle ruder, men det har formentlig ikke været målet. Vidner har fortalt, at der er affyret skud, og at de har set nogle personer, og at en bil er kørt fra stedet, men det var mørkt, så det er begrænset, hvad de har set,« siger han videre.

Foto: Mathias Øgendal - presse-fotos.dk

Ifølge B.T.s oplysninger er der affyret mere end 10 skud.

Det bekræfter vagtchefen.

»Jeg ved ikke, hvor mange der er affyret, men det er i omegnen af det antal patronhylstre, vi har fundet,« lyder det.

Politiet har endnu ingen meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke er nogen anholdte i sagen.

»Vi er i den indledende efterforskning, så vi er i gang med at undersøge området,« fortæller Kristian Rohdin.

