Nordjyllands Politi er fredag aften massivt til stede i Øgadekvarteret i Aalborg efter en anmeldelse om skud.

Ingen er kommet til skade, oplyser politiet i en pressemeddelelse kort før midnat.

Episoden fandt sted på Lyøgade 14. Anmeldelsen kom ind klokken 21.57.

Politiet søger nu to gerningsmænd, som skal have været til stede på adressen.

Den ene af de to skal have affyret skud mod to andre personer uden at ramme, hvorefter de er flygtet i ukendt retning, lyder det.

Den ene person beskrives som en 190 centimeter høj mand, der er lys i huden. Den anden beskrives som en 170 centimeter høj mand. De skal begge have været maskeret og iført sort tøj og handsker.

»Man kan bide mærke i den højdeforskel, der er på de to personer, og hvis man har observeret dem eller andre mistænkelige personer, så skal man ringe til os på telefon 114,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Natten til lørdag har politiet iværksat en massiv efterforskning.

Den består af bl.a. af undersøgelser af gerningsstedet, afhøring af forurettede og af vidner samt sporsøgning med hunde.

Politiet kan ikke oplyse nærmere detaljer om motivet:

»Det er det, som vores arbejde nu blandt andet skal klarlægge. Men det er vores opfattelse ud fra den foreliggende viden, som vores efterforskning har tilvejebragt, at der er tale om et internt opgør i et kriminelt miljø. Og skudafgivelsen kan have forbindelse til tidligere uoverensstemmelser«.