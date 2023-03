Lyt til artiklen

»Jeg fucking knepper dig. Er du med? Er du fucking med? Din lille luder.«

Sådan lød det på en videooptagelse fra Snapchat afspillet i Retten på Frederiksberg, hvor tre unge er tiltalt for et brutalt overfald med en machete begået mod en dengang blot 15-årig dreng på en legeplads i Valby.

Den ene teenager på 16 år er tiltalt for drabsforsøg, mens de to andre på 16 og 18 år er tiltalt for grov vold. Alle tre nægter sig skyldig.

Sidstnævnte, der er tiltalt for grov vold, har onsdag formiddag afgivet forklaring i retten. Det er ham, politiet mener har optaget den afspillede video forud for overfaldet. På videoen ser man også en anden person, men den tiltalte ønskede ikke at udtale sig nærmere om vedkommende.

»Jeg kan huske, han siger noget provokerende til mig om min familie,« lød det lavmælt fra den nyklippede, mørkhårede dreng i retten om indholdet i videoen.

Men han afviser, at der skete mere.

»Jeg har i hvert fald ikke rørt ham, og jeg kan ikke huske, hvorfor jeg skrev det. Jeg har ikke slået ham,« forklarede han videre.

Han afviste også at have været på legepladsen den aften. I stedet henviste han til, at han havde været i nærheden. Den tiltalte understregede flere gange, at han ikke kendte den forurettede.

»Jeg har aldrig hørt om ham,« forklarede han. Derimod beskrev han sine to medtiltalte som sine »gode venner«.

Men meget mere kan teenageren ikke huske fra den decemberaften. Hverken hvem han var sammen med, hvor han præcist var, eller hvad han lavede der.

Gentagne gange svarede han nemlig blot »det kan jeg ikke huske. Det er så lang tid siden,« da anklager Han Lam spurgte ind til hændelsen.

Det var 13. december 2021 omkring klokken 18.55, at overfaldet skete på Slangelegepladsen over for Kirsebærhavens Skole i Valby.

Den 15-årige dreng havde sammen med sin lillebror søgt tilflugt ved dækcentret Pit Stop på Gammel Køge Landevej, og det var her politiet fandt den blødende dreng.

Det er politiets overbevisning, at drengen først havde fået hugget en machete i ryggen og efterfølgende så hårdt ind i baghovedet, at kranieknoglen var blottet.

Det er anklagemyndighededens overbevisning, at de tre unge drenge havde et ønske om at dræbe den 15-årige dreng. Foto: Felix Bech Jensen/Byrd Vis mere Det er anklagemyndighededens overbevisning, at de tre unge drenge havde et ønske om at dræbe den 15-årige dreng. Foto: Felix Bech Jensen/Byrd

»Havde han ikke modtaget den livreddende førstehjælp og efterfølgende lægehjælp var han næppe overlevet,« lød det fra anklager Han Lam.

Under retsmødet er det dog kommet frem, at politiet aldrig har fundet en machete. Alligevel er det politiets formodning, at det er en machete, der er brugt til overfaldet.

Det formodes af være den 16-årige tiltalte for drabsforsøg, der sammen med den 18-årige antastede det unge offer og førte ham afsides.

Det var angiveligt her, at den 18-årige, imens han havde telefonisk kontakt til den anden 16-årige, blev opfordret til at »slå offeret eller lignende.«

Ordren blev umiddelbart videreformidlet og gjort til virkelighed, da den 16-årige dreng med macheten herefter angiveligt nikkede offeret en skalle, så han faldt på knæ og fik voldsomme hudlæsioner i ryggen og baghovedet.

Den 16-årige, der er tiltalt for drabsforsøg, skal onsdag eftermiddag afgive forklaring.

Der er i alt afsat seks dage til retssagen på Frederiksberg. Sagen er rejst som en nævningesag, som betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter en straf på mindst fire år.

Foruden fængselsstraffe har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at de to 16-årige, der på gerningstidspunktet kun var 15 år, kræves udvist af Danmark for bestandigt.

Og står det til anklagemyndigheden, skal de desuden, som et tillæg til en eventuel fængselsstraf også have deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

