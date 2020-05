Hvorfor mødtes en stor gruppe unge ved en skaterbane i Gentofte for at slås på liv og død med knive, bat og økser? Det prøver efterforskere fra Nordsjællands Politi at finde ud af.

Et masseslagsmål ved Jägers Skatepark i Gentofte førte 25. april til, at en 18-årig mand afgik ved døden, mens fire andre blev indlagt med kraniebrud og stiksår.

Efterforskerne er nu ved at danne et overblik over episoden, og der tegner sig et foruroligeende billede af optakten til masseslagsmålet.

Ved du noget om sagen, eller var du vidne til episoden? Så send en mail til 1929@bt.dk.

»Vi har en hypotese om, at de involverede parter ikke har mødt hinanden før, men udelukkende kender hinanden fra Snapchat, og at uenigheden er opstået der,« siger politikommissær Henrik Gunst, der er efterforskningsleder på sagen.

De unge kommer fra forskellige dele af Storkøbenhavn og tilhører to forskellige vennegrupper. Forbindelsen mellem de to grupper opstod tilsyneladende, da to af de unge begyndte at skændes og kalde hinanden skældsord via sociale medier.

De to grupper aftalte at mødes ved Jägers Skatepark, der ligger tæt ved Jægersborg Station i Gentofte nord for København. De medbragte våben i form af knive, økser og bat, og på et splitsekund gik det helt galt.

»Der går 30 sekunder, og så er det overstået. Nu prøver vi at få klarlagt hele hændelsesforløbet, og hvilken rolle den enkelte havde. Det er et puslespil,« siger Henrik Gunst.

Da de 30 sekunder var gået, var én person død og fire andre sårede.

To af drengene på henholdsvis 15 og 19 år er sigtet for knivdrabet på den 18-årige. Derudover er de sigtet for at have forsøgt at dræbe 17-årig med adskillige knivstik i overkroppen og for at have stukket en anden ung dreng i hånden med en kniv.

Den 15-årige drabssigtede blev selv udsat for grov vold med et bat eller lignende slagvåben, så han pådrog sig skade på det ene ben samt kraniebrud. Efter slagsmålet måtte han indlægges på hospitalet, men han er nu udskrevet og varetægtsfængslet i surrogat på en ungdomsinstitution.

Derudover blev en kun 13-årig dreng stukket i ryggen med en kniv. Den 13-årige er nu udskrevet igen. På grund af sin unge alder kan han ikke sigtes i sagen, og sagen er derfor overdraget til de sociale myndigheder.

Henrik Gunst fortæller, at Nordsjællands Politi ikke har haft en lignende sag.

»Det her er helt uhørt. Det er en meget alvorlig og tragisk sag,« siger han.

Kort efter slagsmålet klokken 01.30 anholdt politiet 12 personer. Blandt de anholdte var der kun to personer over 18 år. Resten er at betragte som mindreårige, og flere af dem er under den kriminelle lavalder på 15 år. Blandt de anholdte er der både personer med etnisk dansk og anden etnisk baggrund.

Seks personer blev senere fremstillet i et lukket grundlovsforhør. Fire blev løsladt, mens to af de unge stadig er varetægtsfængslet på en lukket ungdomsinsitution.