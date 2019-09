I øjeblikket florerer der en sms-besked med en advarsel om 'en stor bandekrig' og 'meget skyderi' i Valby, Nørrebro, Ishøj, Vanløse og Amager.

Men det er ikke et billede, som politiet kan genkende. Dog bekræfter man, at en bandekonflikt er i gang.

Sådan lyder det fredag formiddag i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet.

'Der florerer lige nu en sms, som også er på de sociale medier, om bandekonflikt. I sms'en bliver der tegnet et særdeles voldsomt billede af situationen,' lyder det i udtalelsen, som fortsætter:

En SMS-besked advarer om bandekrig og skyderier i København fredag aften. Beskeden får nu politiet til at reagere. Foto: Privatfoto Vis mere En SMS-besked advarer om bandekrig og skyderier i København fredag aften. Beskeden får nu politiet til at reagere. Foto: Privatfoto

'Det er ikke et billede, som vi hos politiet kan genkende.'

Rigspolitiet oplyser dog, at det er korrekt, at der for tiden er en bandekonflikt i gang mellem to grupperinger, hvilket 'har resulteret i enkelte hændelser i flere politikredse'.

Særligt torsdag aften begyndte den skræmmende sms-besked at blive sendt rundt og florere på de sociale medier:

'Jeg har lige fået den her besked fra en kontakt: »Der er erklæret krig i Valby, Nørrebro, Ishøj, Vanløse og Amager. Hold dig langt væk fra de områder. De har sagt, at alle bliver skudt«,' stod der blandt andet i den.

Som følge af konflikten har Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi mandag indført visitationszoner i dele af politikredsene for at skabe tryghed for borgerne i områderne.

Blandt andet ved at sikre, at ingen personer bærer skydevåben.

'I politiet tager vi situationen yderst alvorligt og har sat kraftigt ind med øget fokus både i vores efterforskning, vores patruljering og hos nærpolitiet for at komme denne konflikt til livs, før den får lov til at udvikle sig yderligere,' oplyses det i pressemeddelelsen, som slutter:

'Ingen skal være nervøs for at færdes i gaderne.'