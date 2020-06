Klokken 10:56 tirsdag morgen anmeldte personalet fra en børneinstitution på Margrethevej ved Gundsømagle i Roskilde, at der i løbet af pinsen var blevet fjernet nogle bolte fra et gyngestativ.

Heldigvis blev det opdaget, inden børnene legede på gyngestativet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport fredag.

Personalet havde ikke nogen konkret mistanke til nogen, men sagen er anmeldt til politiet, så der kan blive foretaget en efterforskning af noget, der har betydning for sikkerheden ved et gyngestativ.

Sagen bliver nu efterforsket af politiet i et forsøg på at finde frem til, hvem der kan have fjernet boltene fra stativet.

Pressetalsmand fra Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, fortæller til B.T. at man har sendt det ud i døgnrapporten for at gøre lokalbefolkningen opmærksom på, at der er nogle i området, der synes, det er 'sjovt', at gøre dette.

Han fortæller også, at det i værste tilfælde kunne betyde, at der var nogle børn, der kunne være kommet slemt til skade.

Politiet i Roskilde hører derfor gerne fra personer, der i løbet af pinsen har bemærket personer opholde sig på børneinstitutionens område uanset tidspunkt på døgnet. Kontakt politiet på telefon 114 med oplysning i sagen.