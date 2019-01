Nye skræmmende detaljer bliver ved med at dukke op i den uhyggelige sag om dobbeltdrab og kidnapning i byen Barron i Wisconsin.

I et hus fandt betjentene ligene af 56-årige James Closs og 46-årige Denice Closs, men deres teenagedatter Jayme Closs var ingen steder i huset.

Hvad betjentene ikke vidste var, at de på vej derhen havde passeret en rød Ford Taurus, hvori Jayme Closs lå bagbundet med tape over munden.

Det var den eneste bil, de passerede på vej til den søvnige landsby og bag rattet sad Jake Patterson - manden der nu er sigtet for dobbeltdrab på ægteparret og for kidnapning af deres 13-årige datter.

Jayme Closs var et bevidst mål for 21-årige Jake Thomas Patterson. Foto: Barron County Sheriff's Department Vis mere Jayme Closs var et bevidst mål for 21-årige Jake Thomas Patterson. Foto: Barron County Sheriff's Department

Jayme Closs blev først fundet mange måneder senere af en hundelufter, efter det var lykkedes hende at slippe væk fra sin kidnapper.

At den formodede gerningsmand kørte tæt forbi politiet på sin vej væk fra gerningstedet fremgår af retsdokumenter, der er blevet offentliggjort tidligere i denne uge.

Det oplyser den internationale tv-station, CNN.

Det fremgår ifølge CNN, at Jayme Closs hørte sirener fra to politibiler fare forbi hende 'meget kort tid' efter hendes kidnapper begyndte at køre.

I en afhøring har Jake Patterson angiveligt fortalt, at der gik tyve sekunder fra han fjernede sin sorte maske og kørte væk fra huset, til han passerede tre politibiler, der kørte med høj fart mod Closs-familiens hjem med hylende sirener.

Politiet reagerede på et alarmopkald foretaget fra hjemmet, hvor der hørtes larm i omkring et minut, inden der blev lagt på.

Jake Patterson har fortalt efterforskerne, at han formentlig ville have skudt mod politiet, hvis de havde stoppet ham på det pågældende tidspunkt. Han havde en ladt pumpgun på forsædet.

Politiet mener, at han skød sig vej ind i Closs-familiens hjem og derfor efterlod sig få spor. De mener, at forbrydelsen var nøje planlagt, og at teenageren var hans mål for forbrydelsen.

Teenageren Jayme Closs er blevet fundet i live efter tre måneder, hvor hun angiveligt er blevet holdt skjult af sin kidnapper. Foto: FBI HANDOUT Vis mere Teenageren Jayme Closs er blevet fundet i live efter tre måneder, hvor hun angiveligt er blevet holdt skjult af sin kidnapper. Foto: FBI HANDOUT

Undersøgelser fra gerningsstedet viste hurtigt, at Jayme Closs havde været til stede i huset under mordene på forældrene, og politiet frygtede derfor, at hun var blevet kidnappet.

I de efterfølgende tre måneder har over 2.000 frivillige finkæmmet skove, enge og søer nær familiens hus i håbet om at finde hende.

Undervejs har også FBI udstedt en dusør på 25.000 dollars for tips om, hvor hun var henne.

I sidste ende lykkedes det dog Jayme selv at undslippe sin kidnapper efter næsten tre måneder i fangenskab.

Jayme Closs opsøgte en lokal hundelufter i byen Gordon, over 100 kilometer nord for det sted, hvor Jayme sidst blev set.

Hun var gået fra Jake Thomas Pattersons hjem i udkanten af byen og spurgte den fremmede kvinde om hjælp.

Patterson blev anholdt ude foran sit hjem kort tid efter.