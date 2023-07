Flere norske eksperter kalder hedebølgerne og skovbrandene for katastrofale for Sydeuropa på flere forskellige niveauer.

Og det er ikke kun på grund af de materielle skader, som de store skovbrande kaster af sig.

For i lande som Grækenland og Spanien kan regningen komme på en helt anden front. Fravær af turister.

For flere sydeuropæiske nationer er det en af de vigtigste indkomster, når glade turister bruger tusindvis af kroner på tapas, ouzo og badehåndklæder.

Øer som Kreta med hovedbyen Chania, vil ifølge Håvard Haarstad få færre turister de kommende år på grund af den ekstreme varme og skovbrande. Foto: Foto: Louisa Gouliamaki/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Øer som Kreta med hovedbyen Chania, vil ifølge Håvard Haarstad få færre turister de kommende år på grund af den ekstreme varme og skovbrande. Foto: Foto: Louisa Gouliamaki/AFP/Ritzau Scanpix

Men den livsvigtige turisme kan være i fare i takt med, at der kommer flere og flere naturkatastrofer på de breddegrader.

Det skriver Børsen.no.



»Vi har nok kun set begyndelsen,« siger Håvard Haarstad, der er samfundsgeografi- og klimaprofessor ved Universitetet i Bergen til Børsen.no.

Ifølge et nyt studie, der er udgivet i World Weather Attribution, kommer man til en næppe særligt overraskende konklusion, nemlig, at klimaforandringerne, særligt i Sydeuropa, ikke ville være sket uden menneskeskabte klimaændringer.

Professoren i Bergen er sikker på, at de nuværende og kommende naturkatastrofer vil have en betydning for, hvor både norske og andre turister vil planlægge deres kommende rejser hen.

»Vi har set hedebølger, hvilket vi fortsat vil se. Vi bliver nødt til at rejse anderledes. Nogle steder, såsom Rhodos, kommer til at opleve, at turisterne holder sig væk på grund af hedebølgerne. Vi skal til at omstille os, det er der ingen tvivl om,« siger Håvard Haarstad.

Han påpeger, at særligt yndede turistmål som Rhodos er meget afhængige af de tusinder af rejsende, der kommer hvert år.

Rejseekspert og lektor på Højskolen Kristiania, Kjersti Ruud Walaas, forventer, at ændringerne kan sende flere turister til nye destinationer – særligt Norden.

Samtidig mener rejseeksperten også, at flere vil undgå de normale sommerferiemåneder som juli og august.

I stedet vil mange forsøge at undgå det ekstreme vejr ved at rejse tidligere på året eller senere, hvilket vil sprede sommerferiens højsæson udover en længere periode.