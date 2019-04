Et større skovområde i Hillerød står i flammer.

Der er indsat massive styrker fra Hillerød, Gilleleje, Fredensborg og Helsinge for at bekæmpe ild i skovbunden omkring Nødebovej i Fredensborg.

Det oplyser beredskabet på Twitter.

Til TV 2 Lorry oplyser indsatsleder ved Frederiksborg Brand og Redning Morten Pontoppidan, at 4.000-5.000 kvadratmeter brænder lige nu.

@BeredskabFBBR Hillerød. Ild i skovbund. Der er indsat massive styrker fra Hillerød, Gillleleje, Fredensborg og Helsinge. Drone på vej fra @HBeredskab. Samarbejde med @NSJPoliti @HBeredskab #FBBRHillerød #FBBRGilleleje #FBBRHelsinge pic.twitter.com/TzfjgSQ9Fy — Frederiksborg Brand & Redning (@BeredskabFBBR) 21. april 2019

»Det er lige nu svært at sige, om det breder sig. Det er en lidt svær brand, for det bevæger sig nede i skovbunden. Så vi skal lige finde retningen på den,« siger han til mediet.

Han tilføjer, at der vil blive sendt en termisk drone i luften, og at man forventer, at slukningsarbejdet vil tage nogle timer.

