Et større skovområde ved Hillerød i Nordsjælland stod søndag eftermiddag i flammer.

Der blev indsat massive styrker fra Hillerød, Gilleleje, Fredensborg og Helsinge for at bekæmpe ild i skovbunden omkring Nødebovej i Fredensborg.

Efter en indsats over næsten tre timer lykkedes det endelig brandvæsenet at få slukket branden kort før klokken 17.

»Vi har netop forladt området efter at branden er fuldstændig slukket,« siger indsatsleder ved Frederiksborg Brand og Redning Morten Pontoppidan til B.T.

»Vi har sendt en drone med et termisk kamera ind over hele det område, som brændte. Det viste, at der ikke længere er brand eller ophedet i skovbunden,« fortsætter han.

Morten Pontoppidan vurderer at et område på 4.000-5.000 kvadratmeter brændte, da skovbranden var på sit højeste.

Hvilke skader har skovbranden forårsaget?

»Heldigvis var det et område langt fra bebyggelse, så ingen boliger er blevet ramt. Men det er gået hårdt ud over skovbunden, ligesom et par birketræer og grantræer måtte bukke under.«

Hvad er årsagen til branden?

»Det ved vi ikke endnu. Men skovbunden er meget tør, så der skal ikke meget til,« siger Morten Pontoppidan.

Derfor advarer han os danskere om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes ude i naturen.

»Det er næppe den sidste naturbrand, vi kommer til at opleve den kommende tid. Pas på derude,« lyder advarslen fra Morten Pontoppidan.

Det var en cykelrytter, som opdagede, at det brandte i skovbunden omkring Nødebovej i Fredensborg.

»Han kontaktede brandvæsenet, og klokken 14 i eftermiddag gik vi i gang med slukningsarbejdet,« siger Morten Pontoppidan.

Ingen mennesker kom noget til under skovbranden i Fredensborg.