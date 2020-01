I uge to holdt politiet ekstra god øje med skoleveje landet over, og det har resulteret i lidt over 4000 forseelser.

Desuden har politiet konstateret, at flere bilister ikke respekterer skiltningen, der er opsat ved skolerne.

Det gælder især 'indkørsel forbudt'-skiltning, der skal sikre, at børnene kan færdes sikkert, når de skal møde i skole. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

De 4000 forseelser består af:

2.694 hastighedsovertrædelser af den generelle hastighedsbegrænsning i byen og 628 overtrædelser af den skiltede hastighed.

44 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, og i 36 tilfælde var børnene ikke fastspændt.

Der var 23 personer, der benyttede håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Til sidst havde 85 havde mangelfuld eller forkert lygteføring.

»Vi har også konstateret, at der stadig er cyklister, som kører uden lys i lygtetændingstiden og cykler på fortovet eller modsat kørselsretningen på cykelstien.«

Sådan lyder det fra politiassistent Christian Berthelsen ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ved skolevejs-kontrollerne på samme tidspunkt i 2019 registrerede Rigspolitiet omkring 3900 forseelser.

Her var hovedparten hastighedsovertrædelser.