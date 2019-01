Hun var kun 14 år, da den mere end dobbelt så gamle pizzeria-ejer tilbød at køre hende tilbage til efterskolen.

Men undervejs blev hun lokket om bag en lade, holdt fast og voldtaget. Og truet med vold, hvis hun fortalte nogen om voldtægten.

Sådan lyder den centrale del af en tiltale, som anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har rejst mod en nu 39-årig mand fra Lolland-Falster.

Pizzeria-ejeren nægter sig skyldig i den alvorlige anklage, der først er dukket op med seks års forsinkelse, efter at den nu 20-årige kvinde sidste år turde gå til politiet.

»Det sker indimellem, at en forurettet først anmelder en voldtægt meget sent. Det ser vi faktisk jævnligt, når der har været tale om større eller mindre børn, at de først har mod til at anmelde forholdet som voksne,« siger sagens anklager, Bente Huus Larsen, som ikke ønsker at udtale sig detaljeret om sagens konkrete omstændigheder.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, blev voldtægten begået på et ukendt tidspunkt i perioden august-december 2012 nær den efterskole, som den på det tidspunkt 14-årige pige gik på.

Efter et besøg på et nærliggende pizzeria tilbød indehaveren at køre pigen og hendes veninde hjem til efterskolen.

Men ifølge tiltalen udnyttede pizzeria-ejeren i stedet sin fysiske og psykiske overlegenhed til at tiltvinge sig samleje med den 14-årige pige ved at køre pigerne til et nærliggende øde sted, hvor han - under påskud af at skulle tale privat med hende - bad hende stige ud af bilen og følge med ham om bag en lade.

Her blev pigen holdt fast med et greb om begge hænder og vendt rundt, så hun stod med ryggen til pizzeria-ejeren.

Herefter trak han ifølge anklageskriftet både pigens og sine egne bukser ned og gennemførte fuldbyrdet samleje med hende, selv om hun gentagne gange protesterede og gjorde modstand.

Og bagefter truede han ifølge tiltalen pigen med, at det ville blive værst for hende selv, hvis han fandt ud af, at hun havde anmeldt ham.

Sagen kommer for retten i Nykøbing Falster 21. januar.