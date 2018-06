En hårfin balance mellem at lade hverdagen gå videre - men også have fokus på, at nogle børn har mere behov for samtaler end andre.

Sådan kan den aktuelle udfordring sammenfattes for ledelse, forældre og børn på Vinderup Skole ved Struer, efter at en af skolens elever, en ni-årig pige, for to uger siden blev bortført og udsat for fuldbyrdet voldtægt.

En sag, der har rystet det lille lokalsamfund.

»Skolen har beredskabsplaner, der træder i kraft, hvis der sker noget usædvanligt på skolen, i nærmiljøet, dødsfald i familien osv. I det her tilfælde har der været et tæt samarbejde med politiet. Det har fungeret rigtig godt. Det er mit indtryk, at kriseberedskabet har fungeret 100 procent efter hensigten,« siger Anders Houdam Andreasen, formand for Vinderup Skoles bestyrelse.

Han er selv forælder til to sønner på skolen, som har 350 elever.

En 34-årig mand fra en anden landsby nær Struer er anholdt, sigtet og varetægtsfængslet i foreløbig fire uger i den uhyggelige sag. Manden, som nægter sig skyldig, er tidligere idømt tre et halvt års fængsel for voldtægt mod en 12-årig pige på Djursland. Han blev anholdt fredag, og lørdag blev han fremstillet for lukkede døre ved Retten i Herning.

Men allerede tirsdag i sidste uge gik ledelsen på Vinderup Skole i samarbejde med politiet ud og orienterede og advarede forældre og børn om, at de skulle være opmærksomme på en mørk bil, der kørte rundt i lokalområdet, og hvis fører udviste særlig interesse for børn.

Da var det en uge siden, overgrebet mod den ni-årige pige var sket, men der gik nogle dage, inden hun fortalte, hvad hun havde været udsat for.

Tre dage efter advarslen blev rundsendt via ForældreIntra og Facebook, kunne Midt- og Vestjyllands Politi anholde den 34-årige, der sammen med sin kone flyttede til deres nuværende bopæl for halvanden måned siden.

»Når der sker sådan noget som det her, er det hele tiden en spinkel balance mellem, at børnene skal gøres opmærksom på, at der er noget, der er anderledes, end det plejer, men at det ikke må tage al opmærksomhed. Det er vigtigt, at de kan fortsætte med at være børn. Det er frygteligt, hvad der er sket, og vi bliver nødt til at have fokus på børnene, og på hvordan de har det. Men det er heller ikke godt at tærske langhalm på sagen,« siger Anders Houdam Andreasen.

Vinderup Skole har stillet psykologer til rådighed for børn og personale. Bestyrelsesformanden ved ikke, hvor mange der har benyttet sig af det.

»Selvfølgelig er der børn, som har ekstra behov for at tale om det. Det kan de gøre både på skolen og selvfølgelig med deres forældre,« siger Anders Houdam Andreasen.

Politiinspektør Hans Roost leder efterforskningen. Han siger:

»Det skrider fremad. Allerede før grundlovsforhøret var der sat rigtig meget i gang. Og det er der også efter. Der er en masse ting, vi skal have fulgt op på, og en masse vi afventer svar på. Det tager tid at få lavet analyser. Men vi er i fuld gang,« siger han.

Hans Roost tilføjer, at politiet har modtaget flere tip fra offentligheden. Han ønsker dog ikke at oplyse hvor mange.