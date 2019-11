Sjællandsk skole modtog flere henvendelser om, at lærer var upassende over for eleverne.

Den 32-årige lærer, der er tiltalt for adskillige voldtægter mod en 13-årig elev, blev advaret af skolelederen om, at han kunne miste sit barn, sin hustru og retten til at arbejde med børn, hvis han var for nærgående over for eleverne.

Skolelederen på den sjællandske skole modtog nemlig en hel del henvendelser fra flere lærere, elever og forældre, fortæller han mandag i Retten i Næstved.

De mente, at idrætslæreren var for hård og pågående over for eleverne. Men skolelederen stolede i første omgang på den tiltalte, som han kalder "meget overbevisende".

Den 32-årige er tiltalt for i alt 12 forhold, herunder flere voldtægter af en 13-årig elev mellem juni 2018 til oktober 2018.

Advarslen fra skolelederen faldt under et møde i oktober 2018, hvor han fortalte læreren om henvendelserne. Den 32-årige lærer blev forfærdet over beskyldningerne, som han ikke genkendte, lyder det fra skolelederen, som valgte at stole på ham.

- Vi tror på det her tidspunkt ikke, at det har noget på sig. Men vi fortæller ham, at man meget nemt kan tro, at det har noget på sig, siger skolelederen.

Den tiltalte lærer gjorde dog flere aparte ting i sin tid på skolen, som kunne opfattes forkert, forklarer skolelederen.

En dreng og pige henvendte sig blandt andet til en lærer i oktober 2018, fordi de syntes, at læreren opførte sig upassende.

- Pigen fortæller om en adfærd, der er grænseoverskridende. Det er berøringer, som er på kanten og kan være ubehagelige. De fortæller om en anden pige, der har fået et klap i numsen af ham, siger skolelederen.

Under en lejrskole fortæller flere lærere til skolelederen, at den tiltalte var ude at bade med pigerne, som han kastede rundt med i vandet.

Tre lærere, der mandag vidner i sagen, fortæller, at de lagde mærke til, at læreren havde et nært forhold til den 13-årige pige.

I efteråret 2018 begyndte hun at virke fraværende, og hendes skoleopgaver faldt pludseligt i niveau, nævner de.

I januar 2019 blev den 32-årige anholdt, efter at pigen var gået til en anden lærer for at fortælle om episoderne. Hun kunne dog ikke få det sagt, så læreren bad hende skrive det på et stykke papir. Her skrev den 13-årige: "voldtægt".

Læreren nægter sig skyldig i voldtægterne, men erkender, at der er foregået noget seksuelt mellem dem.

Der ventes dom 2. december.

/ritzau/