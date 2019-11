De gentagne voldtægter, som en lærer angiveligt udsatte en elev for i 2017 og 2018, hørte først op, da eleven selv henvendte sig til en ansat på skolen og fortalte om grusomhederne.

Det fortæller skolelederen på den skole, hvor blufærdighedskrænkelserne og voldtægterne ifølge politiet skulle være sket.

»Hun betror sig til os som de første,« siger skolelederen.

Af hensyn til det navneforbud, der er nedlagt i sagen, og for at beskytte skoleelevens identitet undlader B.T. at oplyse både skolens og skolelederens navn.

Skolelederen fortæller, at han første gang hørte pigens skrækkelige historie i januar 2019. Derefter blev myndighederne straks alarmeret.

»Vi bliver ganske forfærdede, da vi får kendskab til sagen, som vi med det samme anmelder til politiet og de sociale myndigheder,« siger han til B.T.

Ingen havde fattet mistanke, før pigen selv stod frem, lyder det fra skolelederen. Hvad der i januar fik pigen til at fortælle om de påståede overgreb, er uvist.

Men står anklageskriftet til troende, kunne det tyde på, at grovheden af voldtægterne var eskaleret.

Blot få måneder inden pigens historie blev kendt, blev hun ifølge anklageskriftet i oktober 2018 udsat for en særdeles brutal voldtægt.

Den tiltalte skolelærer valgte, ifølge anklageskriftet, at lægge pigen i håndjern med hænderne på ryggen, hvorefter han gav hende halsbånd på.

Herefter trak han angiveligt pigen ned på gulvet, hvor han voldtog hende analt, mens han flere gange hev i halsbåndet.

Det blev aldrig relevant at bortvise den pågældende lærer fra skolen, da den tiltalte lærers ansættelsesforhold allerede var ophørt, da sagen begyndte at rulle.

»Da vi får kendskab til sagen, var han ikke længere på skolen,« siger skolelederen.

Sagen har betydet, at skolen har skrevet rundt til alle forældre, ligesom der i foråret blev holdt forældremøde med deltagelse af politiet, SSP og en psykolog.

»Vi har været meget optagede af, om der var noget, vi kunne have gjort anderledes. Vi har opdateret vores beredskab og handleguide for at skærpe opmærksomheden om, hvordan vi taler med børnene, så vi måske kan opdage tilfælde, hvor de har været udsat for vold eller anden omsorgssvigt,« siger skolelederen og fortsætter:

»Men uanset om vi havde handlet anderledes, kan jeg desværre ikke være sikker på, om vi havde opdaget det. For hvordan finder man ud af noget, som andre med vold og magt har forsøgt at skjule,« spørger han med henvisning til anklagen mod læreren.

Af anklageskriftet fremgår det videre, at læreren foruden de mange voldtægtsforhold også er tiltalt for vidnetrusler.

Han forsøgte angiveligt at true pigen til tavshed ved at fortælle hende, at han var medlem af en hemmelig gruppe af tidligere soldater, der ville slå hende og hendes familie ihjel, hvis hun sagde noget til politiet.

Pigen får nu samtalestøtte. Ellers forsøger skolen at hjælpe pigen til at fortsætte en normal hverdag, lyder det.

Den tiltaltes advokat, Jeppe Søndergaard, oplyser, at den anklagede lærer nægter sig skyldig i alle forhold.