En brand brød ud på fynske Gislev Friskole fredag aften, og omkring klokken ni om aftenen ringede politiet til skoleleder Maja Kvist og overbragte hende nyheden.

»Man tænker jo bare 'åh, nej, og det er fredag aften, og hvad skal jeg lige stille op',« lyder det fra skolelederen.

Hun tog med det samme hen til skolen, da hun fik beskeden, og da B.T. taler med hende lørdag morgen, er hun igen henne ved skolen.

Skolelederen forklarer, at det er den del af deres skole der huser indskolingen i et rum, hvor de har fritidsordning, at branden er brudt ud.

»Jeg synes først og fremmest, det er synd for børnene. En af de ting, vi går op i, er tryghed, så det er ærgerligt, at det skal gå ud over det,« siger Maja Kvist.

Derudover tager hun dog situationen med ophøjet ro.

Brandvæsenet var hurtigt til stede, forklarer hun, og de havde branden slukket i løbet af natten. Nu skal man så finde ud af, hvad der skal ske, når børnene kommer i skole igen mandag morgen.

»Vi skal nok finde et sted, de kan være. Herude på landet er vi gode til at hjælpe hinanden, så vi skal nok finde en løsning,« siger Maja Kvist.

Og selvom det var et lidt forvirrende opkald at få på en fredag aften, var der dog én ting ved tidspunktet, hvor branden brød ud, som trods alt var en fordel.

»Det er klart, at jeg er glad for, at der ikke var nogen børn, der kom til skade,« siger Maja Kvist.

Hun har allerede været i kontakt med elever og deres forældre, og folk er ærgerlige over, at sådan noget skulle ske for skolen, men de fleste er også ved godt mod.

Om årsagen til branden kan skolelederen kun gisne,

»Mon ikke det er en kortslutning af en slags. Jeg ved det jo ikke, jeg kan kun gætte ligesom alle andre, så derfor venter jeg egentlig bare på, at teknikerne er færdige med deres undersøgelser, så man kan se, hvad de siger.«

Branden var slukket kort før et om natten, skriver Ritzau, som også kan oplyse, at politiet endnu ikke kender årsagen. Da B.T. taler med skolelederen venter hun også på, at der skal komme teknikere til stedet.

Gislev Friskole ligger i landsbyen Gislev på Sydfyn. Midt mellem Langeskov og Svendborg og cirka 30 kilometer sydøst for Odense.