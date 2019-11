Elever og kolleger advarede skoleleder om, at en nu voldtægts-anklaget lærer havde en upassende og grænseoverskridende adfærd over for kønne piger.

Pigen kom grædende ud fra toilettet. Hun gik hen til en kvindelig lærer og spurgte, om de kunne tale sammen. Læreren tog pigen med ind på et kontor og spurgte, hvad der var galt.

»Det kan jeg ikke fortælle dig,« sagde pigen.

»Men kan du så skrive det til mig,« spurgte læreren og skubbede en blok hen til pigen.

Og så skrev hun ordet. 'Voldtægt'

Det håndskrevne ord blev begyndelsen på en sag, hvor en mandlig lærer er tiltalt for to tilfælde af voldtægt og 10 tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod fire mindreårige piger i en folkeskole på Vestsjælland.

Læreren nægter sig skyldig og har blandt andet udtalt, at pigen selv ønskede at deltage i de seksuelle akter, der blev udført med blandt andet håndjern og et halsbånd.

Under tredje retsmøde ved Retten i Næstved kom det frem, at den tiltalte lærer blandt kollegerne var kendt for at have en grænseoverskridende og upassende adfærd.

Skolelederen fik flere henvendelser om elever, der fandt hans adfærd upassende. Der var elever, som fortalte deres lærere, at han havde prikket til de kønne piger og givet dem klap bagi. På en lejrtur var hans kolleger blevet stødt over den måde, han kastede rundt med piger i bikini.

Skolelederen fik også meldinger om, at læreren var fysisk pågående over for pigerne og havde et upassende sprogbrug. En lærer havde også fået fortalt, at han kun ville lave selvforsvarsøvelser med pigerne og ikke med drengene.

Skolelederen tog i første omgang ikke advarslerne alvorligt, for han havde selv oplevet, at læreren kunne opføre sig 'uheldigt'.

Engang da de løb DHL, havde læreren smurt sin ømme lyske ind i varmecreme, mens han førte en samtale med sin chef og en kvindelig kollega. Det var uheldigt, synes skolelederen, og det var det nok også, når kollegerne fandt ham upassende.

»Jeg troede ikke, det havde noget på sig. Jeg troede bare, at han havde gebærdet sig uheldigt,« forklarede skolelederen i retten.

»Er det ofte, at I får sådanne henvendelser om lærere på skolen?« ville anklageren vide.

»Nej, det er det ikke,« svarede skolelederen.

»Hvad er det så, der gør, at du tror, det bare er noget uheldigt?«

»Han er overbevisende, og som sagt kan han godt komme til at udtrykke sig uheldigt og gebærde sig uheldigt,« forklarede skolelederen, som dog advarede læreren om, at hans grænseoverskridende adfærd kunne koste ham 'konen, børnene og jobbet', hvis der kom en sag ud af kollegernes bekymringer.

Retten valgte at lukke dørene, da pigens mor skulle afgive forklaring, og da en videoafhøring blev afspillet bag lukkede døre, er det ikke meget, offentligheden har fået at vide om pigens eget syn på sagen.

En psykolog, der talte med pigen efter anmeldelsen, beskrev hende i retten som meget traumebelastet.

»Jeg husker det som en pige, der var enormt følelsesmæssigt belastet. En pige, der var bange. En pige, der var i alarmberedskab. Hun talte meget om, hvad der kunne komme til at ske hende, og hvad der kunne ske hendes familie,« sagde psykologen.