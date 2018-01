Har du oplevet fartglade bilister i dit område? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Landet over har politiet i hele ugen to sat ind mod trafikanterne ved flere danske skoler.

Ved Rinkenæs Skole ved Gråsten blev en bilist onsdag morgen taget i at køre 71 km/t kilometer på en vej, hvor hastighedsbegrænsningen lyder på 50 km/t.

I alt blev 29 bilister målt til at køre for stærkt, og det får nu skoleleder Ulla Kasia Brommann til at slå alarm.

71 km/t forbi en skole i Rinkenæs med 50zone er ikke ok, så der kommer en hilsen i E-boks og et klip til bilisten. Desværre yderligere 28 sager ved ATK måling (skolekampagne) ved denne skole. Sænk farten og hjælp alle sikkert frem #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 10. januar 2018



Hun er »rystet« over målingerne onsdag morgen, fortæller hun til newsbreak.dk, der som det første medie bragte historien.

Til BT fortæller skolelederen på Rinkenæs Skole, der har 116 elever i klassetrinnene 0. klasse og op til 6. klasse, at det langt fra er første gang, at hun oplever bilister drøne forbi.



»Nogle gange har jeg oplevelsen af, at nogle skal komme alvorligt til skade eller dø, får man gør noget ved tingene. Sådan burde det ikke være,« siger Ulla Kasia Brommann.



Den lille landsbyskole ved Gråsten i Sønderjylland ligger ved en hovedvej. Selv om skolens hovedindgang ikke ligger direkte ud til vejen, så er mange børn tvunget til at krydse hovedvejen, når de enten skal møde til time om morgenen eller skal hjem fra skole om eftermiddagen, forklarer skolelederen.



»Det er jo bekymrende. Vi vil rigtig gerne have, at vores børn er selvtransporterende til og fra skole, at de går eller cykler, men man kan jo godt forstå, at nogle forældre har svært ved, at deres børn skal krydse hovedvejen, fordi de ikke er sikre på, at folk overholder hastighedsgrænserne,« siger Ulla Kasia Brommann.

Hverken forældre eller skolelederen står alene med bekymringen.

Lederen af færdselspolitiet i Syd- og Sønderjyllands Politi, Knud Reinholdt, undrer sig over, at man på trods af tidligere opfordringer fortsat kan opsnappe så mange fartglade bilister.



»Jeg forstår det ikke. Vi har fortalt om det, har tweetet om det, vi har vist det, vi har været i radioen,« siger Knud Reinholdt over for Newsbrak.dk.



Om kontrollerne forklarer han, at bilisternes hastighed måles af en såkaldt automatisk trafikkontrol, samtidig med, at betjente er til stede ved kontrolområdet.

Derudover tjekker betjentene, om der anvendes sele i bilen, om der tales i mobiltelefon under kørslen, samt om børnene har lys og reflekser på cyklerne.

Torsdag aften har det ikke været muligt at få en kommentar fra færdselspolitiet i Syd- og Sønderjylland.



Men på Twitter har politikredsen de seneste dage sendt løftede pegefingre ud til bilisterne.

Onsdag var færdselsbetjente eksempelvis på pletten ved Det Blå Gymnasium i Sønderborg. Det resulterede i 76 sager, hvoraf 15 fik klip i kørekortet og to fik betingede frakendelser:



ATK målte onsdag eftermiddag ved Det Blå Gymnasium i Sønderborg. Det gav 76 sager. Heraf 15 til klip og 2 betingede frakendelser. Uha! — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 11. januar 2018

Torsdag tog man opstilling ved Hjortebro Hallen i Haderslev, hvor seks hastighedssyndere blev registreret.

En af bilisterne kørte 80 km/t forbi stedet, hvilket resulterede i et klip i kørekortet:

Kort måling torsdag eftermiddag i.f.m. skolekampagne ved Hjortebro Hallen. (By-zone) 6 sager. En enkelt bilist må sande at få klip i kortet. 80 km/t forbi hallen/skolen hører ingen steder hjemme. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 11. januar 2018

Efter onsdagens måling står skoleleder Ulla Kasia Brommann nu frem med en klar opfordring til de bilister, der kører forbi den lille skole ved Gråsten.



»Overhold nu den hastighedsbegrænsning (på 50 km/t, red.),« siger hun.

»Det er måske et halvt minut længere du skal bruge på din transport. Så lang er byen jo heller ikke.«



Fredag morgen vil færdselspolitiet igen tage opstilling i det sønderjyske.

Har du oplevet fartglade bilister i dit område? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.