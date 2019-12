Birkerød Skole kalder fredag eleverne sammen for at tale om det knivstikkeri, der fandt sted i nærheden af skolen torsdag aften.

Det oplyser skoleleder på Birkerød Skole, Heidi Munch Jacobsen, til B.T.

Mens knivstikkeriet, der tilsyneladende udsprang af et internt opgør i det kriminelle miljø, fandt sted i nærheden af Birkerød Skole, var skolens medarbejdere, elever og lærere nemlig samlet til et julearrangement inde på skolen.

Selvom de fleste børn og forældre allerede var taget hjem, da de voldsomme hændelser udspillede sig lige i nærheden af skolen, fik politiets arbejde i området alligevel konsekvenser for nogle af de deltagende i arrangementet.

Deltagerne ved julearrangementet på Birkerød skole fik umiddelbart efter knivstikkeriet besked på, at de ikke måtte forlade skolen. Foto: Byrd/Steven Knap

»Skolens parkeringsplads var spærret af, og fordi man på daværende tidspunkt endnu ikke havde fundet gerningsmanden, ønskede politiet at holde folk inde på skolen,« siger Heidi Munch Pedersen.

Derfor var der en periode i løbet af aftenen, hvor forældre og elever blev tilbagholdt på skolen. Heidi Munch Pedersen fortæller dog, at det eneste, man kunne se fra skolens bygninger, var blå blinklys fra politibilerne. Derfor var børnene - heldigvis - ikke øjenvidne til de voldsomme scener, der udspillede sig i nærheden kort forinden.

»Men eleverne er selvfølgelig påvirket af situationen og det, de har læst i medierne. Derfor kalder vi dem sammen fredag, og tager en god snak om, hvad der er sket,« siger Heidi Munch Jacobsen.

Nordsjællands Politi arbejdede torsdag aften i området omkring Birkerød Skole. Foto: Byrd/Steven Knap

Fordi eleverne ikke har været vidne til den voldsomme hændelse, vil de ikke få tilbudt krisehjælp.

En 23-årig mand mistede livet som følge af knivstikkeriet, som skete på Birkerød Parkvej torsdag aften.

Natten til fredag blev en 21-årig mand anholdt for drabet, og Nordsjællands Politi formoder, at motivet til knivstikkeriet skal findes i et internt opgør i det kriminelle miljø.

Udover den 21-årige mand, er yderligere tre personer blevet anholdt i sagen - alle mænd på henholdsvis 18, 20 og 27 år.