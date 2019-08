Brørupskolen i Vejen har sat alle sejl ind for at berolige både forældre og elever i kølvandet på onsdagens hændelse, hvor en mand forsøgte at lokke en skoledreng ind i sin bil.

Hændelsen fandt sted onsdag morgen klokken 7.35, og onsdag aften skrev skoleleder Helle Lauridsen en besked ud til alle sine omkring 25 medarbejdere og bad dem om at møde tidligt op på skolen torsdag.

»Jeg skrev til dem, at der var brug for, at vi samledes klokken 7.25, så vi kunne være synlige ved og omkring skolen, så vi på den måde kunne få folk til at føle sig trygge,« siger Helle Lauridsen.

Og det tyder på, at initiativet var en god idé. I hvert fald har en forælder fra skolen fortalt til B.T., at hun synes, det er 'fantastisk', at skolen tager sagen så alvorligt.

Derudover har flere forældre anerkendt medarbejdernes tilstedeværelse ved skolen torsdag morgen i Facebook-gruppen '6650 Brørup'.

'Hold nu op! Kæmpe ros til lærere og pædagoger på Brørupskolen! Det vrimler jo med jer på gaderne! TAK for jer,' skriver en forælder for eksempel.

Det var en elev fra 3. klasse, der var det udsete offer for børnelokkeren, som i første omgang forsøgte at lokke skoledrengen ind i sin bil, hvorefter han forsøgte at køre ham ned, da drengen afviste henvendelsen.

Manden nåede at ramme drengens ene cykelhjul med bilen, før drengen formåede at flygte i sikkerhed på skolen, som lynhurtigt ringede til politiet.

Selvom der er tale om en chokerende hændelse, der har rystet lokalsamfundet, så har Brørupskolen forsøgt deres bedste for ikke at skabe unødig panik.

»Vi har snakket med eleverne i klasserne, og vi har informeret forældrene over vores forældreintra,« siger Helle Lauridsen og fortsætter:

»Vi har forsøgt at dæmpe utrygheden bedst muligt, så børnene ikke bliver pakket ind i vat nu, for det er jo klart, at det er det, man har lyst til at gøre som forælder, når man hører om sådan noget.«

Ifølge Helle Lauridsen har stemningen blandt eleverne torsdag været fin. Den pågældende elev, der blev forsøgt lokket ind i bilen, er ligeledes ved godt mod, fortæller hun.

»Han var i skole hele dagen i går (onsdag, red.) og er her også i dag (torsdag, red.). Hans mor var her tidligere, men nu sidder han lige så fint på sin plads. Han har simpelthen bare været rigtig sej.«

Medarbejderne på Brørupskolen vil også i morgen, fredag, stå klar i byen og ved skolen for at skabe tryghed for elever og forældre.

Derudover er de i tæt kontakt med politiet, som – ifølge Helle Lauridsen – har lovet at køre flere ture i området.

B.T. har været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi, der bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om hændelsen, men som ikke kan sige yderligere, da der er tale om en igangværende efterforskning.



