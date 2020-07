En 32-årig tidligere idrætslærer idømmes i Østre Landsret to års fængsel og frakendes retten til at have med børn og unge under 18 år at gøre.

Han er kendt skyldig i samleje med en elev - men frifindes for voldtægt af den pågældende pige. Det skriver TV2 Øst.

I byretten blev han sidste år idømt seks års fængsel og kendt skyldig i adskillige voldtægter.