En 31-årig skolelærer blev tirsdag dømt for voldtægt i Retten i Herning.

Ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern lød dommen mod den pågældende på 'voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje.'

Offeret var en tidligere mandlig elev, som var 18 år på tidspunktet for forbrydelsen.

Episoden fandt sted i sommer, da den tidligere elev overnattede hos læreren efter en bytur i Holstebro.

På trods af sagen er læreren dog stadig ansat på en folkeskole i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fagchefen for Dagtilbud og Undervisning, Flemming Nielsen, siger til Dagbladet, at man aldrig i kommunen har haft en lignende sag, og at man snarest vil forholde sig til, hvad der skal ske i sagen.

»Jeg kan ikke udtale mig om selve sagen, da det er en personalesag, men vi behandler selvfølgelig personalesager, som de skal ud fra den lovgivning og de aftaler, der ligger,« siger Flemming Nielsen til avisen.

Den 31-årig fik en dom på seks måneders fængsel.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på at anke dommen.