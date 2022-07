Lyt til artiklen

Stille, indelukket, klog. Ikke et gram af ondskab i sig. Typen, man kunne regne med og betro nøglerne til speedbåden. Og som pjattede og legede vandkamp.

Det er den ene fortælling om den formodede gerningsmand bag masseskyderiet i Field's.

Den anden er fortællingen om en ung mand, der pludselig står midt i et storcenter og skyder omkring sig og dræber uskyldige mennesker.

Ingen kan få de to fortællinger til at hænge sammen. Hverken gamle skolekammerater, lærere, naboer eller andre bekendte fra hans barndom og ungdom.

»Jeg forstår det ikke. Han var overhovedet ikke farlig. Det kommer som et chok, at det er ham,« siger en tidligere skolekammerat.

B.T. har talt med en række kilder, der tegner et billede af, hvem den formodede gerningsmand er, og hvordan hans liv har været i opvæksten og de senere år.

Han er opvokset med sine forældre og storebror på en villavej i Københavnsområdet. Udadtil virkede familien som en helt almindelig familie.

»Det var nogle forældre, der kørte på arbejde, og når man mødte dem, hilste de pænt, og der var ingenting. Der var ikke noget mærkeligt at se. De levede som en ganske normal familie,« har en nabo fra villavejen tidligere fortalt til B.T.

På sociale medier viser billeder også en glad familie. De rejste sammen, pustede lys ud i fødselsdagslagkager og holdt fastelavn med familien.

Der er et billede, hvor alle fire står og smiler ind i kameraet, da storebror bliver student. Et andet, hvor de sidder om spisebordet og spiser drømmekage. Og et tredje, hvor far og søn står i haven og ordner høje, grønne planter.

Det står dog også klart, at den nu 22-årige formodede gerningsmand allerede som barn havde psykiske og sociale udfordringer og havde svært ved at passe ind i folkeskolen.

Men i teenageårene lysnede det for ham. Han begyndte på en særlig skole for unge med diagnoser, hvor han var vellidt, fik speedbådscertifikat og gode karakterer.

Fire tidligere skolekammerater og en anden kilde, der kendte ham i den periode, fortæller, at han virkede glad. Han var smilende og en af de fagligt stærke på skolen. Han var en af dem, man troede på.

»Han var meget klog. Jeg kan huske, at han fik 12 i sine karakterer. Af os på skolen var han nok en af de mere normale, selv om han havde sine ting og diagnoser,« siger en tidligere skolekammerat.

Han var også en af dem, der fik mere ansvar end de andre, og det var for eksempel ofte ham, læreren betroede nøglerne til speedbåden.

»Man vidste, at han ikke ville lave dumme ting. Han ville ikke lige pludselig gå ned til båden og starte den eller lave blå stue, som andre ville gøre,« siger han.

Skolekammeraten fortæller, at ham og nogle andre drenge ofte var ude at sejle sammen. De hyggede sig og havde det sjovt.

En ung kvinde fra skoletiden fortæller også, at han var sød og sjov.

»Vi fjollede meget sammen og drillede hinanden. Vi skubbede til hinanden og legede vandkamp. Jeg sad på hans skuldre,« fortæller hun.

Hun kan huske, at den formodede gerningsmand var fascineret af våben og kendte de forskellige modeller. Lidt ligesom når en person kender alle bilmærker.

Det kan den anden skolekammerat også huske.

»Han talte om våben dengang i skolen. Hvis han så et våben, kunne han navnet på det. Han havde bare styr på det,« fortæller han.

I en video, som den formodede gerningsmand har delt på sociale medier, kan man både se en riffel og i baggrunden et gråt våbenskab. Foto: B.T. Vis mere I en video, som den formodede gerningsmand har delt på sociale medier, kan man både se en riffel og i baggrunden et gråt våbenskab. Foto: B.T.

Selv om han var fascineret af våben, vil ingen af de kilder, B.T. har talt med, betegne ham som farlig eller utilregnelig.

»Overhovedet ikke. Der er nogle børn, der bliver skringrende skøre, hvis de ikke får deres medicin. Men han var ikke typen. Han var bare ikke et farligt kort,« siger den tidligere skolekammerat, der ofte sejlede med ham.

Andre kilder fra den periode fortæller også til B.T., at der ikke var nogen faresignaler overhovedet. Derfor kan de ikke forstå, hvad der er sket nu. Det virker »så grotesk«, siger en kilde.

Skolekammeraten, der sejlede meget med den formodede gerningsmand, har set videoerne fra Field's og kan ikke genkende sin gamle kammerat.

»Det er slet ikke ham derude. Man kan høre, at det ikke er ham, der snakker. Det er, som om en anden sjæl har taget over. Han er helt bange og ligner, at han er inde i GTA (et computerspil, red.),« siger han.

»Hvis jeg havde mødt ham derude, tror jeg også, at han havde skudt mig. Jeg tror slet ikke, at jeg havde kunnet komme ind til ham,« siger han.

Den formodede gerningsmand afsluttede den særlige skole med flere 12-taller. Efter skolen havde han planer om at tage en HF-uddannelse, fortæller flere kilder.

En nær ven har fortalt til mediet Frihedsbrevet, at den formodede gerningsmand efter skolen blev mere isoleret igen.

Han tog et digitalt studie og var næsten altid derhjemme. Sidste år begyndte den formodede gerningsmand ifølge vennen at tale om, at han gerne ville begynde til psykolog på grund af sin ensomhed.

»Han sagde, at han var træt af at være alene, og at han godt kunne tænke sig at snakke med nogen om det,« fortæller vennen til Frihedsbrevet.

De to talte sidst sammen en uge inden skyderiet. Vennen har siden skyderiet gransket sin hukommelse, og han mener ikke, at den formodede gerningsmand på nogen måde havde forandret sig den seneste tid.

»Det var også derfor, det kom som sådan et stort chok ud af det blå. Måske er det ligesom en gryde, der langsomt koger, og så lige pludselig koger den over,« siger han.

Alligevel skete der tilsyneladende noget indeni den 22-årige formodede gerningsmand.

Dagen før skyderiet i Field's lagde han urovækkende videoer på sin Youtubekanal. Blandt andet en, hvor han sidder og peger et gevær mod sit hoved.

Dagen efter mistede to teenagere på 17 år og en 46-årig mand livet på tragisk vis i Field's. Syv andre blev også såret af skud.

En fjerde tidligere skolekammerat har svært ved forstå, hvad der er sket. Han så ham sidst for et års tid siden og bemærkede ikke noget usædvanligt.

»Jeg er ked af det på hans vegne over, at det skulle gå så galt, eller at man ikke kunne nå at hjælpe ham,« siger han.

»Jeg håber, at han kan få en hel masse hjælp nu, så han kan nå at rette lidt af sit liv op. Jeg håber, at han kan nå at få et godt liv.«

Den 22-årige er varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling indtil foreløbig 28. juli.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og derfor kan B.T. ikke videregive detaljer, da det kan bidrage til at identificere den formodede gerningsmand. Kilderne udtaler sig på betingelse af anonymitet. B.T. er bekendt med deres fulde identiteter.