En større flok unge elever fra en skole i Albertslund overfaldt i sidste uge fire andre unge ved et feriecenter under et lejrophold i Sønderjylland. De er nu midlertidigt bortvist fra deres skole.

Drengene, der alle er i alderen omkring 14 og 15 år, var onsdag aften kommet op at skændes med de fire jævnaldrende drenge ved Skærbækcentret. Det skriver JydskeVestkysten.

Skænderiet udviklede sig efterfølgende til et stort slagsmål, hvor 10 til 15 elever fra Albertslund ifølge politiet overfaldt de lokale drenge. En enkelt af dem er efterfølgende blevet sigtet for vold, idet han er 15 år og over den kriminelle lavalder, mens fire andre har fået såkaldt uformelle sigtelser, fordi de er under den kriminelle lavalder.

Der bliver nu oprettet en socialsag på det i elevernes hjemkommune, fortæller politikommissær i Syd- og Sønderjyllands Politi, Jens Peter Rudbeck, til JydskeVestkysten.



»Vi undersøger stadig sagen, men de her to grupper er i hvert fald blevet uenige om noget på multibanen nede bag Skærbækcentret, hvorefter de begyndte at slås. Flere har fået skrammer, og en enkelt blev kørt på skadestuen med et sår i hovedbunden, efter han fik et slag i hovedet med støttefoden fra en cykel,« forklarer han.

Skolechefen i Albertslund Kommune, Henriette Krag, fortæller til TV 2 Lorry, at i alt syv drenge blev sendt hjem fra lejropholdet som følge af hændelsen.

Drengene, der til daglig går i 8. klasse på Herstedvester Skolen, er i øjeblikket midlertidigt bortvist i en uge.

»Vi ser meget alvorligt på det her. Nu skal vi finde ud af, hvad der skal ske med dem. Skolen skal i disse dage have en snak med drengene og deres forældre, og det samme skal kommunens familieafsnit,« siger hun til TV 2 Lorry.