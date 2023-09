Under en skoleudflugt fandt en elev fredag ved middagstid en pose i et grønt område i Herlev. Ikke længe efter blev politiet tilkaldt.

Eleven og klassekammeraterne fra Lindehøjskolen i Herlev var fredag på udflugt til Naturcenter Kildegården, da eleven fik øje på posen.

Ved nærmere eftersyn kunne eleven konstatere, at en voksen hellere måtte tage et kig på posens indhold.

I den lå nemlig en pistol.

»Eleven afleverede straks pose og indhold til en voksen. Politiet blev tilkaldt og tog sig derefter af sagen,« fortæller Lindehøjskolens leder, Karin Anker, i et skriftligt svar til B.T.

Københavns Vestegns Politi bekræfter i en mail til B.T. fundet.

»Vi kan bekræfte, at vi efterforsker en sag, hvor vi fredag klokken 12.03 modtog anmeldelse, om at der var blevet fundet en pistol i et grønt område ved Klausdalsbrovej i Herlev.«

En patrulje rykkede straks ud til det grønne område og kunne snart erfare, at anmeldelsen holdt stik.

»Vores patrulje kunne konstatere, at der var isat magasin i pistolen, men der var ikke taget ladegreb på pistolen. Dermed skulle et sådan tages, før pistolen kunne affyres,« lyder det fra politiet, der af hensyn til den videre efterforskning ikke ønsker at udtale sig yderligere om sagen.

Fra skoleleder Karin Ankers side lyder det, at skolens ansatte efter fundet har taget en snak om episoden med både eleven og de andre børn.

Allerede fredag blev forældre og medarbejdere i øvrigt orienteret om sagen.

»Vi har samtidig været dialog med kommunens SSP-medarbejdere, der har været til stede i området og Herlev kommune er i tæt kontakt med politiet.«

