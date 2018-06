En dreng fra 9. klasse i Sønderborg blev mandag alvorligt forbrændt, da han var til afgangseksamen i naturfag.

Et fysikforsøg til eksamen gik helt galt for en teenager på Humlehøj-Skolen i Sønderborg mandag. Han blev alvorlig forbrændt og måtte flyves i helikopter til Rigshospitalets brandsårsafdeling.

»Ved eksamen mandag er der desværre sket et utilsigtet uheld. Der opstod en fejl ved et forsøg, der udløste en brand, der tændte ild i en elevs tøj,« forklarer skoleleder Frands Christensen over for JydskeVestkysten.

Lærerne ydede hurtigt førstehjælp på stedet og slog alarm. Ambulance og læge kom hurtigt til stedet og overtog behandlingen af drengen. Han blev kort efter fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, hvor han stadig er indlagt.

Drengen er ikke i livsfare, og han slipper højst sandsynligt fra ulykken uden varige mén, oplyser skolen til avisen.

Eleven var del af en gruppeeksamen, hvor to hold af to elever var i lokalet plus eksaminator og censor.

Derfor fik både elever og personale bagefter tilbudt krisehjælp.

Arbejdstilsynet undersøger nu, hvordan ulykken kunne ske, og om der kan placeres skyld i sagen.