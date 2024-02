På en strækning, der tager cirka 23 minutter at køre, skal en skolebuschauffør have krænket den unge, funktionshæmmede kvinde, som han kørte med.

Skolebuschaufføren har ifølge politiet rørt den dengang 19-årige kvinde indenunder og udenpå tøjet. På lårene, maven, brysterne og i skridtet.

Sådan lyder det i hvert fald i anklageskiftet fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som har rejst tiltale mod den 61-årige skolebuschauffør.

B.T. har været i kontakt med den tiltaltes forsvarer, der ikke har nogen kommentarer til sagen.

Det er derfor uvist, hvordan den 61-årige mand forholder sig til tiltalen.

Af retslisterne kan man dog se, at sagen er rejst som en domsmandssag, og det indikerer, at han nægter sig skyldig.

Far slog alarm

I anklageskriftet lyder det, at der er tale om flere krænkelser i en periode forud for juni 2023. Her skal den 61-årige mand have udnyttet den 19-åriges værgeløse stilling, da han befølte hende.

Det var faren til den unge kvinde, der anmeldte skolebuschaufføren til politiet, oplyser anklager Sofie Salminen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hun kan på nuværende tidspunkt ikke uddybe, hvor mange gange krænkelserne skal have fundet sted.

Det vil fremgå i en videoforklaring fra den unge kvinde, der grundet sin funktionsevnenedsættelse ikke fysisk skal afgive forklaring i retten.

B.T. har kontaktet skolen, hvorpå den unge kvinde gik. Herfra lyder det, at der er tale om en personalesag, og af samme årsag kan man ikke udtale sig. Det vides derfor ikke, om anklagerne har fået konsekvenser for mandens ansættelse.

Sagen kører mandag ved Retten i Næstved, hvor anklageren foruden fængselsstraf går efter at få den 61-årige frakendt retten til »erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år eller andre personer, der kognitivt må sidestilles hermed«.

Det forventes, at der falder dom i sagen samme dag.

